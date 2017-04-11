Самарцы приняли отчет об исполнении бюджета за 2016 год
Сегодня в актовом зале детско-юношеской спортивной школы №7 на улице Братьев Коростелевых, 146 состоялись публичные слушания по исполнению главного финансового документа города за прошлый год.
- Бюджет, как и в прошлые годы, был социально ориентирован. Деньги направлялись на отрасль образования, социальные выплаты и гарантии, на благоустройство города и ремонт дорог, - сказала Офицерова.
Доходы городской казны в прошлом году составили 23,7 миллиарда рублей. Из них – 13 миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые доходы, и еще 10,7 миллиарда рублей – поступления из вышестоящих бюджетов. Причем доходы превысили расходы на 65,6 миллиона рублей. Больше всего расходов пришлось на департамент образования – 10,1 миллиарда рублей. Деньги были потрачены на ремонт образовательных учреждений и дополнительные выплаты педагогам. В целом местный бюджет в части расходов был исполнен на 97,7%, средства вышестоящих израсходованы на 101,9%.
Стоит напомнить, что теперь внутригородские районы Самары имеют собственные бюджеты, которые, в том числе, пополняются из городской казны для решения местных вопросов. Всего районам Самары в 2016 году было предоставлено 673,4 миллиона рублей.
Отчет об исполнении бюджета пришли выслушать более 70 самарцев. Вопросов к документу ни у кого не возникло. По итогам слушаний руководитель департамента финансов и экономического развития города Татьяна Офицерова отметила, что бюджет 2016 года был исполнен так, как планировали.
- Бюджет, как и в прошлые годы, был социально ориентирован. Деньги направлялись на отрасль образования, социальные выплаты и гарантии, на благоустройство города и ремонт дорог, - сказала Офицерова.
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