Почти 13 тысяч самарцев заявили свои права на льготы по имущественным налогам

С начала 2017 года о своем праве на льготы по имущественным налогам впервые заявили около 13 тысяч жителей Самарской области, на получение налоговых вычетов заявление направили 673 налогоплательщика и 251 сообщение о розыске транспортного средства.

В 2016 году правом на налоговые льготы воспользовались 826 тысяч жителей Самарской области: в числе льготников по налогу на имущество физических лиц 574 тысячи человек, по земельному налогу - 98 тысяч, по транспортному налогу - 154 тысячи.

Как отмечают в Управлении Федеральной налоговой службы России по Самарской области, теперь с учетом предоставленных сведений будут сформированы сводные налоговые уведомления за 2016 год, которые уже во втором полугодии текущего года начнут получать жители Самарской области. В документах будет рассчитана к уплате сумма имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на недвижимость.