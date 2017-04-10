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Многодетным семьям с приемными детьми могут предоставить льготы на детсад

Такая инициатива сейчас обсуждается в Самарской области.
 
На днях к властям обратилась Лариса Петренко. В ее семье трое приемных детей. Младшую дочь, которой уже три с половиной года, семья не может устроить в детский сад с 2014 года. Проживают Петренко в селе Смышляевка Волжского района. Семье постоянно говорят, что мест в саду нет.
 
На встрече с многодетной мамой присутствовали представители профильных ведомств: начальник отдела по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района, представитель аппарата Уполномоченного по защите прав детей.
 
Обсудив ситуацию, было принято решение выйти с инициативой в Самарскую губернскую думу для внесения изменений в перечень льгот, предоставляемых приемным семьям. В настоящее время многодетные приемные семьи не имеют льгот для устройства детей в детский сад.
Дата: 10 апреля 2017 , 10:23
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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