Многодетным семьям с приемными детьми могут предоставить льготы на детсад

На днях к властям обратилась Лариса Петренко. В ее семье трое приемных детей. Младшую дочь, которой уже три с половиной года, семья не может устроить в детский сад с 2014 года. Проживают Петренко в селе Смышляевка Волжского района. Семье постоянно говорят, что мест в саду нет.

На встрече с многодетной мамой присутствовали представители профильных ведомств: начальник отдела по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района, представитель аппарата Уполномоченного по защите прав детей.

Обсудив ситуацию, было принято решение выйти с инициативой в Самарскую губернскую думу для внесения изменений в перечень льгот, предоставляемых приемным семьям. В настоящее время многодетные приемные семьи не имеют льгот для устройства детей в детский сад.