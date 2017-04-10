Каждая третья фирма в Самаре нарушала экологическое законодательство

По информации руководителя управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Станислава Рогова, ряд государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды в 2010 году передали на муниципальный уровень. В минувшем году было проведено 495 плановых проверок, 1,5 тысячи рейдов и обследований. Самое значительное число контрольных мероприятий проводилось в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. При каждой третьей проверке, как отмечалось, выявляется нарушение.

Общая сумма штрафов составила в 2016 году 15,5 миллиона рублей (что почти в 5 раз больше по сравнению с 2011 годом). Почти 60% зафиксированных нарушений связано с несоблюдением законодательства об отходах производства и потребления. По показателям регионального государственного экологического контроля Самарская область удерживает третью позицию в Приволжском федеральном округе вслед за Башкирией и Татарстаном.

Кроме того, в последние годы усилен контроль за незаконным пользованием общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ). К ним относятся песок, глина, щебень и т.д. Совместными усилиями сотрудников министерства, администраций муниципальных образовании и общественности в 2015 году была проведена инвентаризация мест незаконной добычи ОПИ на территории всего региона. На карте губернии было выявлено 74 таких точки. Эта информация направлена в природоохранные органы, а также передана с конкретными координатами для проведения мониторинга и наблюдения специалистами РКЦ «Прогресс» путем дистанционного зондирования Земли с орбитальных космических аппаратов.