В Самаре юношу будут судить за склонение несовершеннолетней к наркомании

По данным полиции, 19-летний молодой человек приехал домой к своему знакомому, чтобы принять наркотики, которые они купили через одну из социальных сетей. В это же время домой к общему знакомому приехала 13-летняя возлюбленная предполагаемого злоумышленника.

По словам подозреваемого, компания выпивала. В какой-то момент молодой человек достал из кармана пакетик с наркотическим веществом. При попытке раскрыть упаковку, средство рассыпалось, и он перемешал собранные наркотики с сигаретным табаком. Он уговорил девочку выкурить эту сигарету, она согласилась.

По данным правоохранителей, молодой человек уже является обвиняемым по уголовному делу о незаконном хранении наркотического средства. Данное уголовное дело направлено в суд. Теперь в отношении него возбуждено еще и дело по факту склонения девочки к потреблению наркотиков. Оно также направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.