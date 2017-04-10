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В Самарской области размыло «Урал»

Вчера примерно в 16.05 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о том, что вследствие поступления талой воды из полей на участке с 110 по 111 км автодороги М-5 «Урал» произошел размыв и проседание дорожного полотна.
 
Данный участок дороги был перекрыт сотрудниками ГИБДД муниципального района Нефтегорский. Организован объездной путь по дороге Багатое-Самара-Оренбург (протяженностью 72 км)
 
Для контроля за обстановкой на данный участок направлены оперативные группы администрации муниципального района Алексеевский и пожарно-спасательного гарнизона Алексеевского района. На месте происшествия работает аварийно-ремонтная бригада. Проводится отсыпка грунта.
Дата: 10 апреля 2017 , 09:21
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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