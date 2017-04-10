В Самарской области размыло «Урал»

Данный участок дороги был перекрыт сотрудниками ГИБДД муниципального района Нефтегорский. Организован объездной путь по дороге Багатое-Самара-Оренбург (протяженностью 72 км)

Для контроля за обстановкой на данный участок направлены оперативные группы администрации муниципального района Алексеевский и пожарно-спасательного гарнизона Алексеевского района. На месте происшествия работает аварийно-ремонтная бригада. Проводится отсыпка грунта.