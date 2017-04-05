Сотрудники Безымянской ТЭЦ в Самаре спасли жизнь коллеге
Инцидент произошел 3 апреля в обед, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс». На полу в кабинете был обнаружен без сознания мастер по ремонту механических мастерских и газового оборудования ремонтной службы, расположенной на Безымянской ТЭЦ.
Сотрудники станции немедленно вызвали «скорую помощь». Пока медики ехали, в кабинет срочно прибыли работники здравпункта станции – врач Марина Ильина и заведующая здравпунктом Валентина Новикова. Они зафиксировали у 46-летнего мужчины остановку дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности. После этого медработники совместно с ведущим инженером по охране труда БТЭЦ Людмилой Грачевой и начальником котлотурбинного цеха станции Максимом Мотковым сделали больному искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и медикаментозную реанимацию.
До приезда бригады «скорой помощи» сотрудники ТЭЦ как минимум дважды восстанавливали работу остановившегося сердца своего коллеги. В тот же день больной был прооперирован в Самарском кардиологическом центре. В ближайшие дни его переведут из реанимации в обычную палату медицинского учреждения.
Тренировки по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему регулярно проходят все сотрудники предприятия. Задания на эту тему являются одним из обязательных этапов конкурсов профессионального мастерства, ежегодно проходящих на электростанциях и предприятиях тепловых сетей.
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