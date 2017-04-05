Общественники провели рейд по продуктовым магазинам Промышленного района

Особое внимание общественники обратили на стоимость одних и тех же продуктов питания в разных магазинах, в том числе товаров местных производителей.

Контролеры оценивали соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил товарного соседства, оформление ценников и содержание торговых залов. Рейд в рамках партийного проекта «Народный контроль» организовали депутаты Промышленного райсовета. Участие приняли жители района, представители общественных советов и сами депутаты.

Подобные рейды «Народный контроль» проводит каждый месяц. Информацию о выявленных нарушениях доводят до населения. В апреле «Народный контроль» проверит, как обслуживающие и управляющие организации приводят в порядок городские территории и ведут работу по благоустройству.