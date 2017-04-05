Управляющие компании Самары приобретают к субботникам дополнительный инвентарь



Сегодня ряд управляющих компаний проверили на готовность к большим объемам работ по наведению чистоты. Пик месячника по благоустройству состоится в день общегородского субботника, 22 апреля. К этой дате коммунальщики должны быть оснащены всем необходимым. В частности, это касается инвентаря, который бесплатно раздадут жителям для уборки. Поэтому на смотре, состоявшемся на площади имени Куйбышева, управляющие компании продемонстрировали не только спецтехнику, но и подручные средства.



Директор муниципальной компании «Универсалбыт» Сергей Куманцов сообщил, что подготовил для населения по 500 единиц разного инвентаря. Горожане смогут получить грабли, лопаты, перчатки, мешки для мусора в ЖЭУ по месту жительства. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко резюмировал, что в целом коммунальщики готовы к ударной работе по наведению порядка. У некоторых частных управляющих компаний не хватает ручного инвентаря, но они дозакупят его в ближайшие дни.