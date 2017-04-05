В самарском многофункциональном центре помогут бизнесменам

В рамках данной акции всем зарегистрированным в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства будет предоставлена возможность приоритетного получения любой государственной или муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ.

Центр оказывает широкий спектр государственных и муниципальных услуг, ориентированных на представителей бизнес-сообщества: государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, получение выписок из них; государственная регистрация прав на недвижимое имущество; государственный кадастровый учет недвижимости; лицензирование розничной продажи алкогольной продукции; выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; предоставление земельных участков и т.д.

Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, могут получать в МФЦ также многие другие государственные и муниципальные услуги. Самые распространенные: получение паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта «старого образца», замена водительских удостоверений, запись ребенка в очередь в детский сад, регистрация на Едином портале госуслуг, получение справок о налоговой задолженности, о штрафах за административные правонарушения, об отсутствии судимости и др.