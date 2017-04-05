В уборке дорог Самары задействована новая спецмашина

Директор муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов пояснил sgpress.ru, что новая техника «Чистодор» представляет собой подметально-уборочную машину элеваторного типа. Механизм производится в России, поэтому экономичнее иностранных аналогов. Дорожникам машина была предоставлена в тестовом режиме.



«Чистодор» с 1 апреля наводит чистоту на дорогах и будет задействован в период всего месячника по благоустройству. Специалисты уже пришли к выводу, что он эффективнее стандартных «пылесосов», которые используются в Самаре. В дальнейшем будет принято окончательное решение о приобретении партии «Чистодоров».