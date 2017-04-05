К концу недели реки Самарской области поднимутся
Сегодня заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов провел заседание межведомственной противопаводковой комиссии с главами городских округов и муниципальных районов региона.
Начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов доложил, что по состоянию на утро 5 апреля обстановка на реках области была спокойной. По прогнозу Мингазова, к концу текущей недели начнется рост уровня воды на всех реках области в связи с потеплением.
По расчетам специалистов, во 2 квартале года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 134-162 кубических километров (в прошлом году - 162 кубических километра). То есть в этом году, по словам Мингазова, суммарный приток воды в водохранилища ожидается не выше значений прошлого года.
По информации отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, в настоящее время все водохранилища работают в штатном режиме.
По итогам совещания главам муниципальных образований было поручено проконтролировать проверку готовности водопропускных труб, ливневых канализаций во избежание подтопления дорог и домов в населенных пунктах области.
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