К концу недели реки Самарской области поднимутся

Начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов доложил, что по состоянию на утро 5 апреля обстановка на реках области была спокойной. По прогнозу Мингазова, к концу текущей недели начнется рост уровня воды на всех реках области в связи с потеплением.

По расчетам специалистов, во 2 квартале года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 134-162 кубических километров (в прошлом году - 162 кубических километра). То есть в этом году, по словам Мингазова, суммарный приток воды в водохранилища ожидается не выше значений прошлого года.

По информации отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, в настоящее время все водохранилища работают в штатном режиме.

По итогам совещания главам муниципальных образований было поручено проконтролировать проверку готовности водопропускных труб, ливневых канализаций во избежание подтопления дорог и домов в населенных пунктах области.