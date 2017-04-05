Почти 100% поставщиков услуг ЖКХ наладили взаимодействие с правительством
По данным правительства Самарской области, 98% самарских поставщиков услуг ЖКХ предоставляют данные областному министерству социально-демографической и семейной политики.
На 4 апреля из работающих на территории Самары 933 поставщика услуг ЖКХ только 92 организации не наладили взаимодействие с министерством. Эти ТСЖ и ЖСК обслуживают 2371 льготника. Поэтому эти граждане вынуждены сами ежемесячно обращаться в органы социальной защиты населения с квитанциями об оплате, либо сведения предоставляют социальные работники в случае, если человек находится на социальном обслуживании.
Наибольшее количество проблемных ТСЖ в Октябрьском районе Самары. Все организации Советского, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары добросовестно передают данные в министерство.
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