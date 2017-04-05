Инвесторы вложили в экономику Самарской области 9 миллиардов рублей

За два месяца 2017 года сумма инвестиций увеличилась еще на 300 миллионов рублей и достигла отметки в 9 миллиардов рублей с начала развития проекта. Таким образом, на сегодняшний день компаниями вложено уже порядка 40% от общей суммы заявленных средств в 22,7 миллиарда рублей.

Осуществленные инвестиции – это уже фактически профинансированные работы, в том числе на строительство, оснащение оборудованием и другое. Первые вложения резиденты в ОЭЗ «Тольятти» сделали в 2011 году, уже через год после подписания соглашения о создании особой экономической зоны в Самарской области.

Основная задача нашего проекта – привлекать частные средства на развитие экономики региона и страны.