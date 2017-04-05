В Самаре полицейские изъяли 2500 литров контрафактного алкоголя

В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции в отсутствие сопроводительных документов на момент проверки. В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Алкогольная продукция объемом 2500 литров на сумму свыше 730 тысяч рублей изъята из незаконного оборота.