Доходы Самары в 2016 году превысили расходы на 65,6 миллиона рублей
Самарская городская дума утвердила отчет мэрии об исполнении бюджета за 2016 год. Документ опубликован на официальном сайте администрации.
Согласно документу, доходы городской казны в прошлом году составили 23,7 миллиарда рублей. Из них – 13 миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые доходы, и еще 10,7 миллиарда рублей – поступления из вышестоящих бюджетов. Причем доходы превысили расходы на 65,6 миллиона рублей. Больше всего расходов пришлось на департамент городского хозяйства и экологии – 5,4 миллиарда рублей. Деньги были потрачены на масштабное благоустройство города. В целом местный бюджет в части расходов был исполнен на 97,7%, средства вышестоящих израсходованы на 101,9%.
Стоит напомнить, что теперь внутригородские районы Самары имеют собственные бюджеты, которые, в том числе, пополняются из городской казны для решения местных вопросов. Всего районам Самары в 2016 году было предоставлено 673,4 миллиона рублей.
10 апреля в Самаре состоятся публичные слушания, где этот отчет будет представлен жителям города.
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