Доходы Самары в 2016 году превысили расходы на 65,6 миллиона рублей

Согласно документу, доходы городской казны в прошлом году составили 23,7 миллиарда рублей. Из них – 13 миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые доходы, и еще 10,7 миллиарда рублей – поступления из вышестоящих бюджетов. Причем доходы превысили расходы на 65,6 миллиона рублей. Больше всего расходов пришлось на департамент городского хозяйства и экологии – 5,4 миллиарда рублей. Деньги были потрачены на масштабное благоустройство города. В целом местный бюджет в части расходов был исполнен на 97,7%, средства вышестоящих израсходованы на 101,9%.

Стоит напомнить, что теперь внутригородские районы Самары имеют собственные бюджеты, которые, в том числе, пополняются из городской казны для решения местных вопросов. Всего районам Самары в 2016 году было предоставлено 673,4 миллиона рублей.

10 апреля в Самаре состоятся публичные слушания, где этот отчет будет представлен жителям города.