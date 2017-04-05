Создавать комфорт в Самаре мэрии помогут журналисты и религиозные организации

Общей целью всех подписавшихся под этим документом является объединение усилий в процессах наведения порядка в городе. В течение месячника по благоустройству за каждой организацией будут закреплены конкретные территории, составлен четкий график, в рамках которого уже в ближайшее время участники соглашения приступят к работе.

На этот раз к соглашению присоединились руководители самарских средств массовой информации, представители религиозных конфессий, городской Общественной палаты и молодежного парламента при Самарской городской думе.

- Мы начали очень большое и хорошее дело. Уверен, что каждый из вас приложит максимум усилий для того, чтобы привести в порядок нашу любимую Самару, - отметил глава города Олег Фурсов.