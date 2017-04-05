Областная Госжилинспекция выявила больше 10 тысяч нарушений

За 2016 года ГЖИ рассмотрела более 36 тысяч обращений граждан и юридических лиц. Специалистами инспекции было проведено 16984 мероприятия по контролю, обследовано свыше 106 миллионов квадратных метров общей площади жилищного фонда Самарской области. В результате проведенных обследований выявлено 10 599 нарушений.

По результатам рассмотрения предписаний ГЖИ было вынесено 1310 постановлений с применением административного штрафа на общую сумму 87 миллионов рублей.

Федеральное ведомство работу губернской инспекции оценила достаточно высоко. Из 85 субъектов Российской Федерации государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области заняла 11 место.