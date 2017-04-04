В ряде населенных пунктов Самарской области пенсии в банках будут выдавать 17 числа

Сегодня график выплат устроен так, что все средства на выплату пенсий перечисляются в кредитные учреждения 14 числа каждого месяца. С апреля текущего года сроки финансирования кредитных организаций для выплаты пенсий ряду получателей будут изменены.

Жителям Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов области пенсия и социальные выплаты будут перечисляться 17 числа каждого месяца. Это касается только пенсионеров, получающих пенсии и социальные выплаты через банки.

Пенсионерам других населенных пунктов области, получающим пенсии и выплаты через банки, средства, как и раньше, будут перечисляться 14 числа. Изменение графика выплаты пенсии не повлечет за собой ущемление прав пенсионера, так как в соответствии с пенсионным законодательством выплата начисленных сумм пенсии производится за текущий календарный месяц.