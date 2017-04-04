Управляющим организациям Самары разрешили взять кредиты на капремонт
Об этом говорилось на встрече представителей администрации города с руководителями самарских управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
Мероприятие состоялось в администрации Октябрьского района. Участники встречи обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, в частности, возможность более оперативного приведения в порядок домов на гостевых маршрутах. В настоящее время в Самаре на гостевых маршрутах расположено более 2000 домов, из которых порядка половины объектов нуждаются в ремонтных работах.
Существенно сократить сроки проведения капитального ремонта стало возможным благодаря законодательным изменениям – поправкам, внесенным в Жилищный кодекс РФ, которые позволяют направлять на капремонт средства, взятые в кредит. Это дает возможность не участвовать в так называемом «общем котле», когда жильцы одного дома, перечисляя взносы за капремонт региональному оператору, финансируют капремонт другого дома, дожидаясь своей очереди.
- Нововведение заключается в открытии специального банковского счета для займов. То есть на общем собрании собственников жилья граждане должны принять решение, в каком банке они будут открывать спецсчет. Таким образом, полученные средства пойдут на необходимые ремонтные работы именно их дома. Могут быть определены такие виды работ, как обновление фасада, инженерных систем и коммуникаций, крыши и т. п., - пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин.
Такой путь решения проблемы как кредитование капремонта уже успешно зарекомендовал себя в других регионах страны. Спецсчета для осуществления капремонта в различных банках открыло уже свыше 350 ТСЖ.
Также в ходе встречи напомнили о национальном проекте развития «ЖКХ и городская среда», в число участников которого вошла и Самарская область. В ходе реализации данного проекта будут выделяться субсидии на ремонт дворов и общественных пространств.
В Самаре по инициативе главы города Олега Фурсова в первую очередь планируется благоустройство тех территорий, на которых и сами жители по мере сил и возможностей регулярно стараются поддерживать порядок. Поэтому выделение дополнительных средств на обновление дворов будет напрямую зависеть от объединения усилий собственников жилья и обслуживающих организаций (управляющих компаний).
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