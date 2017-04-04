В Тольятти появился новый городской прокурор
Прокурор Самарской области Константин Букреев вчера представил коллективу нового прокурора Тольятти Альберта Москалева.
Москалев окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. В период с 1999-2001 годы он проходил службу в должности следователя отделения по расследованию экономических преступлений следственного отдела при отделе внутренних дел Белогорска УВД Амурской области.
С 2001-2015 годы работал в должностях следователя, затем старшего следователя, заместителя прокурора города и прокурора Белогорска, с 2015-2017 годы - прокурором города Дубны Московской области.
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