Площадь Куйбышева в Самаре отремонтируют на 243 миллиона рублей

Деньги будут потрачены на капитальный ремонт площади и благоустройство четырех прилегающих к ней скверов. Планируется заменить асфальт, отремонтировать освещение, коммуникации, систему полива и общественный туалет. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 апреля текущего года. Аукцион состоится 28 апреля.

Деньги на ремонт будут выделены из бюджета Самарской области. Субсидии из бюджета предусмотрены в рамках программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».