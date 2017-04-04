Самарский турист найден мертвым в Кабардино-Балкарии

По предварительной информации следователей, 22 и 23 марта в гостиницу прибыли молодой человек и девушка. Они познакомились, а позже оказались в одном номере. 24 марта сотрудники и постояльцы отеля почувствовали неприятный запах из одной из комнат отеля. Там обнаружили тело молодого человека из Самары. Девушку доставили в больницу с временной амнезией: по ее словам, она не помнила ничего из произошедшего с ней с начала путешествия. Причины смерти юноши устанавливают эксперты.