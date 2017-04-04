Самарские колледжи приглашают на день открытых дверей
Каждую весну в средних специальных учебных заведениях проходят Дни открытых дверей. Цель подобных мероприятий - познакомить абитуриентов с колледжем и помочь определиться с выбором будущей профессии.
Большинство Дней открытых дверей проводится по примерно одинаковому сценарию. Гостей ждет небольшой концерт, организованный силами учащихся, а затем основная часть - презентация специальностей, общение с педагогами и студентами, ответы на вопросы. Это обязательная программа, помимо которой каждый колледж готовит что-то свое, оригинальное. Например, в Поволжском государственном колледже (ПГК) раздают свежий номер собственной газеты, а в Самарском государственном колледже (СГК) проводят мастер-класс по издательскому делу и организуют экскурсию в собственную типографию.
Однако главное, ради чего абитуриенты приходят на Дни открытых дверей, это, конечно, возможность получить самую полную информацию о предлагаемых колледжем специальностях.
- Сейчас Самарский государственный колледж готовит специалистов по 21 направлению, - рассказывает руководитель центра профессиональной ориентации и карьеры СГК Елена Золкина. - Но ежегодно этот список обновляется, какие-то профессии исчезают, появляются новые. В этом году мы будем набирать группы на «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Раньше этих специальностей у нас не было, но о них мы тоже будем рассказывать на Дне открытых дверей. Возможно, появятся еще две новые специальности.
Преподаватели рассказывают абитуриентам о количестве бюджетных мест и возможных конкурсах, рекомендуют сделать правильный выбор.
- Выросло количество бюджетных мест на специальности технического профиля, - комментирует заместитель директора по учебной работе ПГК Елена Садыкова. - Особенно по специальностям, входящим в Топ- 50, названных правительством России приоритетными. Это связано с интенсивным развитием авиационно-космической и машиностроительной отраслей.
Отвечая на достаточно популярный вопрос о дальнейшем трудоустройстве, в ПГК рассказывают, что уже на стадии поступления представители РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», ГК «Электрощит» предлагают абитуриентам заключить договора о дуальной форме обучения, что дает возможность уже с 3-го курса работать на предприятии, получать стипендию от предприятия и социальные гарантии.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
4 апреля 2017
90
4 апреля 2017
150
4 апреля 2017
110
4 апреля 2017
114
4 апреля 2017
322
4 апреля 2017
233
4 апреля 2017 , 14:56
95
Территориальные органы Пенсионного фонда Самарской области выплачивают пенсию 992 828...
4 апреля 2017 , 14:42
90
Незаконно функционирующее заведение было обнаружено полицейскими в январе текущего года.
4 апреля 2017 , 14:19
150
Ночью столбики термометра достигнут положительных значений, а в дневное время воздух может...
4 апреля 2017 , 14:16
101
В полицию Тольятти поступило сообщение от работников банка на проспекте Степана Разина.
4 апреля 2017 , 13:45
119
Напомним , инцидент произошел 24 марта этого года примерно с 16:10 до 16:25.
4 апреля 2017 , 13:40
104
Кубок разыгрывается впервые и стартует 7 апреля в Екатеринбурге.
4 апреля 2017 , 13:39
114
Он пройдет 5 апреля в 15:00 в «ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) в рамках ежегодного...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4475
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4308
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4280
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4077
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
255
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
858
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
605
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
561
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...