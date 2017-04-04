Самарские колледжи приглашают на день открытых дверей

Большинство Дней открытых дверей проводится по примерно одинаковому сценарию. Гостей ждет небольшой концерт, организованный силами учащихся, а затем основная часть - презентация специальностей, общение с педагогами и студентами, ответы на вопросы. Это обязательная программа, помимо которой каждый колледж готовит что-то свое, оригинальное. Например, в Поволжском государственном колледже (ПГК) раздают свежий номер собственной газеты, а в Самарском государственном колледже (СГК) проводят мастер-класс по издательскому делу и организуют экскурсию в собственную типографию.

Однако главное, ради чего абитуриенты приходят на Дни открытых дверей, это, конечно, возможность получить самую полную информацию о предлагаемых колледжем специальностях.

- Сейчас Самарский государственный колледж готовит специалистов по 21 направлению, - рассказывает руководитель центра профессиональной ориентации и карьеры СГК Елена Золкина. - Но ежегодно этот список обновляется, какие-то профессии исчезают, появляются новые. В этом году мы будем набирать группы на «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Раньше этих специальностей у нас не было, но о них мы тоже будем рассказывать на Дне открытых дверей. Возможно, появятся еще две новые специальности.

Преподаватели рассказывают абитуриентам о количестве бюджетных мест и возможных конкурсах, рекомендуют сделать правильный выбор.

- Выросло количество бюджетных мест на специальности технического профиля, - комментирует заместитель директора по учебной работе ПГК Елена Садыкова. - Особенно по специальностям, входящим в Топ- 50, названных правительством России приоритетными. Это связано с интенсивным развитием авиационно-космической и машиностроительной отраслей.

Отвечая на достаточно популярный вопрос о дальнейшем трудоустройстве, в ПГК рассказывают, что уже на стадии поступления представители РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», ГК «Электрощит» предлагают абитуриентам заключить договора о дуальной форме обучения, что дает возможность уже с 3-го курса работать на предприятии, получать стипендию от предприятия и социальные гарантии.