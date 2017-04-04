Тариф на дачные перевозки в Самаре останется прежним

По словам заместителя руководителя департамента транспорта Инессы Завалищиной, будет сохранено количество маршрутов: перевозки к садово-дачным массивам организуют по 34 линиям. По средам и пятницам в рейсы будет выходить 68 машин. По субботам, воскресеньям и праздничным дням - 78. Работать дачные маршруты будут с 6 утра до 8 часов вечера. Пробные рейсы намечены на 22, 29 и 30 апреля. В ближайшие дни специалисты проведут комиссионное обследование садово-дачных маршрутов, проверят их соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

Как подчеркнул глава Самары Олег Фурсов, тариф на проезд в автобусах дачных маршрутов повышен не будет, он останется на уровне прошлого года.

Возможно, на этот сезон посадочным пунктом для семи маршрутов, которые обычно отправлялись от автостанции «Аврора», станет Хлебная площадь. Оттуда дачников планируется возить по Старому мосту.

- В связи с реконструкцией Южного моста старт части маршрутов может быть перенесен на Хлебную площадь. В ближайшие дни будет вынесено окончательное решение по этому вопросу, - сказал мэр.

Глава Самары поручил профильному департаменту до конца этой недели представить корректировки маршрутной сети в связи с ремонтом Южного моста. Также будут рассмотрены варианты по включению в дачную логистику железнодорожного транспорта. Специалисты просчитают, целесообразно ли, например, устраивать пересадочный пункт у станции «Красный Кряжок».