В метро и аэропорту Самары усилили безопасность после взрывов в Санкт-Петербурге

Вчера днем в Санкт-Петербурге в вагоне электропоезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Известно как минимум о 11 погибших и 45 пострадавших. На станции «Площадь Восстания» уже после взрыва была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.