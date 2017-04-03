Самарский педагог стала воспитателем года

В основной номинации областного этапа конкурса в 2017 году приняли участие 32 педагога из числа победителей окружных этапов соревнования. Это представители 24 городских и 8 сельских образовательных организаций Самарской области.

Абсолютным победителем стала воспитатель самарского детского сада № 332 Мария Лейбград. Победителем специальной номинации «Спортивный калейдоскоп» стала инструктор по физической культуре самарского детского сада № 384 Татьяна Мустафина.

Учредителями конкурса являются министерство образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.