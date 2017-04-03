Самарчанка претендует на звание «Мисс Россия-2017»

В настоящее время она вместе с остальным претендентками участвует в голосовании на официальном сайте конкурса «Мисс Россия-2017». В ее анкете говорится, что девушка любит рисовать и большой теннис. Своими любимыми книгами она называет «Отцы и дети» Ивана Тургенева и «Алхимик» Пауло Коэльо. Если она победит в конкурсе «Мисс Россия-2017», то отправится на международные конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».