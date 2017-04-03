Создавать комфортную среду в городе помогут спасатели и перевозчики

В этом деле к администрации Самары присоединились ГУ МЧС России по Самарской области, «Союз женщин городского округа Самара», Ассоциация некоммерческих организаций и предпринимателей Самарской области «Взаимодействие», региональная общественная организация «Воспитанники комсомола – мое Отечество», Гостинично-Туристская Ассоциация, НП «Самарское региональное объединение перевозчиков «Волгаавтотранс», а также самарский филиал ПАО «МТС».

Ранее это соглашение уже подписали совет ректоров, профсоюзы, студенческие стройотряды, а также крупнейшие промышленные и строительные предприятия города. Таким образом, готовность принять активное участие в месячнике по благоустройству выразили уже 16 организаций и объединений Самары.

За каждой организацией будут закреплены территории города, составлен четкий график, в рамках которого в ближайшее время участники соглашения приступят к работе. Напомним, что месячник по благоустройству проходит с 1 по 22 апреля. В этом году он пройдет в обновленном формате. Самые активные его участники будут поощрены.