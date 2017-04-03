В Самаре станет больше продуктовых магазинов

В соответствии с документом, в течение четырех лет, с 2017 по 2020 годы, «Элит» откроет в Самаре и области 20 новых торговых точек под брендами «Пчелка» и «Карамель». В этих магазинах будет создано порядка 500 рабочих мест. Министр Александр Кобенко отметил, что соглашение призвано обеспечить граждан региона качественными товарами по доступным ценам и помочь в продвижении местных товаропроизводителей. Правительство Самарской области сегодня работает над расширением перечня местных поставщиков, чья продукция будет лежать на прилавках новых магазинов.