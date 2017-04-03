Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду

В постановлении говорится, что в настоящее время в Самаре большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. В связи с этим дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся: дворовые территории в зонах многоквартирной застройки; 9 парков, которые занимают 172,92 гектара; четыре очереди набережной реки Волги с примыкающими бульварами (общая площадь – более 30 га); пешеходные пути на территориях общего пользования.

Благоустраивать эти территорию планируют в рамках программы «Комфортная городская среда», которая начнет работать уже в этом году. Согласно постановлению Фурсова в ближайшее время будет утвержден порядок проведения общественного обсуждения проекта программы на 2017 год. Общественное обсуждение будет проводиться до 30 апреля 2017 года.