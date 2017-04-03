Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год

Слушания по отчету об исполнении бюджета назначены на 10 апреля в 14.00 по адресу: Самара, улица Братьев Коростелевых, 146. Предложения и замечания по отчету жители могут направить в департамент финансов и экономического развития администрации города округа в письменном виде до 7 апреля.