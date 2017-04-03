Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских

По версии следствия, 1 апреля 2017 года примерно в 11 часов полицейские обнаружили около одного из домов на улице Бакинской в Куйбышевском районе Самары подозреваемого в умышленном уничтожении имущества. В ходе задержания он оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, применив травматическое оружие. В результате двоим сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения, неопасные для жизни и здоровья.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия