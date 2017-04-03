В Самарской области глухонемой отец попытался зарезать сына

Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило в отношении 58-летнего сызранца уголовное дело за покушение на убийство. Об этом сообщает сегодня ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему жителю Сызрани в квартире одного из домов, расположенных на улице Гагарина.

По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что в квартире проживает 17-летний юноша вместе со своим глухонемым 58-летним отцом. В день совершения преступления между родственниками произошел конфликт, в результате которого мужчина схватил нож и нанес им не менее двух ударов сыну в область груди и живота. По словам пострадавшего молодого человека, он самостоятельно вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у него непроникающие ранения.

Для уточнения деталей инцидента сотрудники органов внутренних дел привлекли специалиста по сурдопереводу. Предполагаемый злоумышленник признался эксперту, что намеренно причинил телесные повреждения своему ребенку с целью не поранить, а убить его.