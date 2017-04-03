В Самаре под колеса иномарки попал ребенок

По данным ГИБДД, 69-летний водитель иномарки двигался в направлении улицы Первомайской. По предварительной версии полицейских, мужчина допустил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезв. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.