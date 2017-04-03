В Самаре в пожаре погибли два человека

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На тушение пожара выехали пожарные подразделения в составе 34 человек и 10 единиц техники. Жители соседних домов сообщили пожарным, что в доме могли находиться парализованная 80-летняя женщина и ее глухонемой 50-летний сын. Пожар удалось потушить к 6.30 утра. Уже после этого в доме были обнаружены трупы двух людей. Причина пожара устанавливается.