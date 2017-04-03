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В Самаре женщина распылили газ в церкви

Сегодня в Самаре в районе 11 часов утра в храме к честь святителя Николая Чудотворца на улице Карбышева неизвестная женщина распылила газ. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.
 
Женщину 40-50 лет была одета прилично. Сразу после инцидента ее задержали посетители храма и вызвали полицию. Помещение храма было проветрено, и церковная служба продолжилась. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дата: 2 апреля 2017 , 19:23
1214
Автор текста: Сергей Ромашов
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