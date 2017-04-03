Около 700 человек вышли на митинг в Самаре

Организаторами акции выступили Самарские региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения «Гражданская инициатива». По предварительным данным, в митинге участвовало около 700 человек

Вчера ГУ МВД по Самарской области обратилось к гражданам с просьбой воздержаться от участия в несогласованном мероприятии, при этом отметив, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка.