Полиция предупреждает о незаконности митинга 2 апреля в Самаре
ГУ МВД России по Самарской области убедительно просит жителей Самары и региона воздержаться от участия в несогласованном мероприятии.
Полиция намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Ответственность за безопасность граждан, в том числе, возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены. Митинг пенсионеров против отмены льгот организовывает КПРФ.
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