Полиция предупреждает о незаконности митинга 2 апреля в Самаре

Полиция намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Ответственность за безопасность граждан, в том числе, возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены. Митинг пенсионеров против отмены льгот организовывает КПРФ.