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В Самаре спрогнозировали транспортные маршруты во время мундиаля

В этом году муниципальное предприятие «Центр организации дорожного движения» (ранее называлось «Пассажиртранссервис») отмечает четвертьвековой юбилей. Оно занимается управлением, контролем и мониторингом движения общественного пассажирского транспорта в Самаре. «СГ» выяснила, как это выглядит на практике. 

Работа днем… 
 
Ирина Ляхова, заместитель директора по диспетчерскому контролю, работает в транспортной сфере уже 35 лет. 
 
- Первая система контроля движения пассажирского транспорта в Куйбышеве была внедрена в 1978 году. Она называлась «Автоматизированная система диспетчерского управления автобусами», - рассказывает Ирина Николаевна. - В работе были задействованы большие вычислительные машины. На каждом автобусе было установлено периферийное оборудование для передачи сигнала от автобуса в систему. Информация передавалась с отдельных остановочных пунктов через контур связи, установленный под землей. Чтобы диспетчер понял, что водитель проехал ту или иную остановку, он должен был поставить автобус в определенном месте: только в этом случае срабатывали датчики. Сигнал шел по проводам, которыми был окутан весь город. Голосовой связи с водителем не было: о поломках, авариях и других нештатных ситуациях мы узнавали постфактум.
 
С внедрением автоматизированной системы управления «Навигация» ситуация изменилась радикально. Сейчас в течение дня диспетчеры ЦОДД в режиме реального времени получают данные от транспортных средств. Это позволяет отслеживать их местонахождение и давать рекомендации, чтобы движение шло максимально точно по графику. 
 
- Работать непросто, многие дороги перекрыты, бывают жалобы от пассажиров, - говорит Ляхова. - Реагировать приходится мгновенно. На днях автобус маршрута №24, выехав с Хлебной площади, на улице Красноармейской уперся в «кирпич» - срочный ремонт. Срочно пришлось менять трассу следования, перенаправлять автобусы маршрута по улицам Куйбышева и Шостаковича. На навигаторы всех водителей маршрута пришло сообщение со схемой объезда. В случае необходимости мы всегда можем поговорить с водителем, а он вызвать нас на связь.
 
В центральную диспетчерскую службу стекается информация о пробках, ДТП, повреждении дорожного полотна и даже актах вандализма. 
 
- Бывает, что разбивают стекло в автобусе, разрисовывают трамваи, - продолжает Ляхова. - Подвижной состав приходится снимать с линии, отправлять на ремонт - люди на нем уже ездить не могут. Казалось бы, простое хулиганство, а последствия для города серьезные. Чтобы транспорт ходил точно по расписанию, взаимодействуем со множеством служб: «Трамвайно-троллейбусным управлением», «Пассажиравтотрансом», коммерческими перевозчиками, «Благоустройством».

… и ночью 
 
Под контролем диспетчеров находится весь городской наземный транспорт. Диспетчеры работают круглосуточно, по семь человек в смене. Они отслеживают движение множества маршрутов: 14 троллейбусных, 24 трамвайных и более 50 автобусных. В ночное время готовят отчеты и вносят информацию в систему по маршрутам и перевозчикам на новый день. Кроме того, случись в городе чрезвычайное происшествие, к примеру пожар, диспетчеры должны обеспечить помощь в эвакуации людей. 
 
- У нас координирующая и контролирующая функция: мы связываемся с транспортным предприятием, сообщаем, сколько автобусов требуется, отслеживаем их прибытие на место, - объясняет Ляхова.
 
Одна из задач предприятия - информационное обеспечение работы транспорта. На сайте www.tosamara.ru публикуются все новости: как меняются маршруты, какие дороги и почему перекрыты, схемы объезда. Популярно у горожан и мобильное приложение «Прибывалка-63». Благодаря этому полезному сервису можно узнать, когда на остановку придет нужный вам транспорт. 
 
- Не все пожилые люди умеют пользоваться приложением и сайтом. Бывает, звонят нам в диспетчерский центр: «Доченька, стою на остановке, подскажи, когда пятый трамвай придет», - улыбается Ирина Николаевна. - Подсказываем.
 
Диспетчеры констатируют: применение спутниковой системы навигации существенно дисциплинирует водителей. 
 
- На прошлой неделе один из автобусов коммерческого предприятия начал движение не от своей остановки, - рассказывает Ляхова. - Это было легко увидеть по навигации. Мы проверяем такие факты и принимаем меры, чтобы не допускать таких случаев в будущем.
 
Инструмент принятия решений 
 
Диспетчеризация городского общественного транспорта - основное, но не единственное направление работы МП «Центр организации дорожного движения». Именно здесь разрабатываются схемы и паспорта дорожных маршрутов, их экипировка (номера и таблички), расписание для коммерческих перевозчиков. 
 
В 2013 году на предприятии ввели в эксплуатацию математическую транспортную модель Самары, был создан отдел транспортного моделирования и организации дорожного движения. 
 
- Математическая транспортная модель - это инструмент принятия решений, - объясняет начальник отдела Михаил Самсонов. - С ее помощью мы моделируем определенные дорожные ситуации и анализируем полученные результаты.
 
Транспортная модель по сути огромная карта города. На ней есть все дороги, светофоры, развязки. Модель учитывает и так называемый слой спроса, а именно: места проживания, учебы и работы самарцев, места притяжения в сфере услуг и досуга. 
 
- Мы можем моделировать ситуацию на макро- и микроуровне, - продолжает Самсонов. - В первом случае рассчитываем, как принимаемое решение повлияет на транспортную ситуацию во всем городе, во втором - вычленяем конкретную улицу или перекресток. Пример макромоделирования: мы прогнозировали, как изменится транспортная ситуация в городе в целом после реконструкции Московского шоссе. С одной стороны, новые, качественные дороги привлекут больше автомобилистов, а значит, нагрузка возрастет. С другой - пропускная способность трассы увеличится, следовательно, пробки станут меньше. Если говорить о микромоделировании, то мы рассчитывали светофорные циклы на пересечениях Ракитовского шоссе и улицы Олимпийской, улиц Молодогвардейской и Первомайской.

Навстречу мундиалю 
 
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ работы у сотрудников ЦОДД прибавилось. 
 
- На уровне правительства Самарской области была проведена работа по созданию глобального документа - операционного транспортного плана на период подготовки и проведения чемпионата, - рассказывает заместитель директора МП «ЦОДД» по общим вопросам Федор Жильцов. - В нем прописаны действия, которые необходимо выполнить, чтобы транспортное обеспечение мирового первенства было на высоком уровне.
 
В документе прогнозируется все до мелочей: куда приедут болельщики и журналисты, игроки команд, где они будут проживать и как им добираться до гостиниц. Количество общественного транспорта и маршрутов на время проведения международных соревнований будет увеличено, в том числе и за счет организации специализированных спортивных маршрутов, на которых будут ходить так называемые автобусы-шаттлы. Они будут перевозить людей от места прибытия (вокзала и аэропорта, перехватывающих парковок для иногороднего транспорта) до стадиона, до фан-зон. 
 
- В наши задачи входят контроль и диспетчеризация на маршрутах городского общественного транспорта, экипировка автобусов и многое другое, - говорит Жильцов. - Наша центральная диспетчерская служба совместно с другими службами, организациями и транспортными предприятиями города должна обеспечить перевозки пассажиров по ключевым объектам и маршрутам чемпионата. 
Дата: 1 апреля 2017 , 14:21
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Автор текста: Ирина Исаева
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