В Самарской филармонии выступило Созвездие солистов»
Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова в феврале отметил свое 65-летие участием в грандиозном фестивале, равных которому не было уже несколько десятилетий.
Смотр государственных народных коллективов «Танцуй и пой, моя Россия!» состоялся в середине марта в Москве, на сцене Кремлевского дворца. «Волга-матушка река» - так называлась вокально-танцевальная композиция в исполнении наших земляков. Самарский коллектив исполнил свои легендарные постановки: «Есть на Волге утес», «Самарская лука» на тему песни «Эй, ухнем!», танец ямщиков «Чернобровый-черноокий…». Ведущим всего многочасового действа, в котором участвовало около десятка коллективов со всей страны, стал артист Волжского хора, заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин, исполнивший роль гусляра.
В свой юбилейный год хор продолжает радовать зрителей необыкновенными концертными программами.
29 марта на сцене Самарской филармонии состоялся концерт «Песни для души», в ходе которого коллектив представил замечательных солистов хора. Каждый из них - одаренный человек, который вносит свой талант в общую творческую копилку. Многие из них, подобно начинавшей здесь творческий путь Екатерине Шавриной, могли бы сделать сольную карьеру. Однако любовь к детищу Петра Милославова стала основным стержнем их творчества. Мы, самарцы, можем только гордиться, что у нас есть музыкальный коллектив такого высокого уровня.
В том, что жители нашего города знают и любят солистов хора, можно было убедиться на концерте, входящем в цикл «Созвездие солистов». Он был посвящен памяти одного из лучших композиторов России Григория Пономаренко, творчество которого тесно связано с хором имени Милославова. Послушать его песни и волжские напевы пришла публика разных возрастов: были и очень пожилые люди, и молодые пары, и мамы с детьми. Подумалось: это здорово, таким образом из поколения в поколение передается эстафета любви к народной музыке.
Восторг публики вызвали все без исключения произведения, а их было более тридцати - народные песни, произведения композиторов-песенников, старинные русские романсы, эмоциональные оркестровые аранжировки…
Известные солисты Волжского хора - заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева, заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин, обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов Елена Каплина, лауреат международного конкурса Оксана Сидорова, Станислав Иванов исполнили уже давно полюбившиеся публике песни: «Утес», «Выйду к Волге на заре», «Из- за острова на стрежень», «Колодники» и многие другие.
Молодые солисты Волжского хора впервые представили произведения, которые только что вошли в репертуар. Мужской квартет спел песню «Брови», Денис Хомицкий исполнил романс «Живет моя отрада…». Яркий дуэт сопрано и альта подарили зрителям недавно влившиеся в коллектив солисты Наталья Спиряева и Оксана Козлова.
Мастерски выступил и оркестр народных инструментов «Виртуозы Самары» Волжского народного хора. Они вызвали у публики улыбку, исполнив «Барыню» на популярных среди волжских крестьян инструментах - пиле, чугунках, трещотках. Виртуозная игра на гармони дипломанта международного конкурса Дмитрия Данилина, исполнившего «Кубанскую залихватскую», и чудесное владение балалайкой Михаила Шахматова никого не оставили равнодушными.
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