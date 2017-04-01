Фестиваль «Компьютерная страна» в Самаре собрал больше 300 участников

Координатор фестиваля, заведующая кафедрой информатики и информационных технологий (ИТ) самарского лицея Екатерина Кудряшова рассказала, что фестиваль проводится при поддержке городского департамента образования и Ассоциации городов Поволжья. Главная задача - раскрыть таланты ребят, дать им возможность проявить свои творческие способности, расширить знания в сфере информационных технологий.

В этом году в фестивале участвовало более 300 участников по семи направлениям: от создания музыки, коллажей и программ до робототехники. Объединила их общая тема - «Космос».

Сначала каждый желающий должен был сдать творческий взнос - авторскую работу. Затем, на дистанционном этапе, ребята трудились над проектировкой, оснащением, дизайном космического города, в котором бы хотели оказаться, и участвовали в командной игре «Компьютерный марафон».

Около ста самых смекалистых, талантливых и продвинутых учеников 4-11-х классов приехали на очный тур в самарский лицей.

- Два дня фестиваля стали большим праздником для детей и взрослых, - отметил гость из Москвы, руководитель проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» Яков Останин.

Как рассказали участники, за этот период они не только познакомились друг с другом и создали интересный творческий продукт, но и проверили свои способности в чемпионате геймеров, квест-игре, узнали много нового.

- Благодаря конкурсу я научилась работать в новых программах и создавать мультфильмы, - отметила одна из юных участниц пятиклассница Яна Масленникова.

Многократный участник и победитель фестиваля десятиклассник Андрей Тяжов считает, что фестиваль позволил ему обрести цель в жизни, определиться с выбором профессии.

Олег Наумкин, руководитель клуба видео и аниме «Фокус» СамЛИТа, увлекся компьютерными технологиями во втором классе. Все годы учебы был участником «Компьютерной страны». Сейчас он - успешный программист, а по субботам проводит занятия с детьми.

Почти все ребята получили грамоты, дипломы и призы. Были названы лучшие программисты, дизайнеры, создатели аниме и видео, web-мастера, музыканты и робототехники.

Кандидат педагогических наук, завкафедрой информационно-коммуникационных технологий в образовании Самарского государственного социально-педагогического университета Ольга Брыксина, ведущая в рамках фестиваля клуба и мастер-классов для преподавателей, отметила, что именно детям предстоит строить будущее, которое немыслимо без технологий. А значит, нужно не только проводить время за компьютером, но и постоянно развиваться, заниматься в ИТ-секциях, клубах, участвовать в конкурсах.