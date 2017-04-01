Фестиваль «Компьютерная страна» в Самаре собрал больше 300 участников
Самарский лицей информационных технологий уже в 21-й раз собрал в своих стенах юных программистов. Попасть на открытый международный очно-дистанционный фестиваль «Компьютерная страна» стремятся ребята со всей России и ближнего зарубежья.
Координатор фестиваля, заведующая кафедрой информатики и информационных технологий (ИТ) самарского лицея Екатерина Кудряшова рассказала, что фестиваль проводится при поддержке городского департамента образования и Ассоциации городов Поволжья. Главная задача - раскрыть таланты ребят, дать им возможность проявить свои творческие способности, расширить знания в сфере информационных технологий.
В этом году в фестивале участвовало более 300 участников по семи направлениям: от создания музыки, коллажей и программ до робототехники. Объединила их общая тема - «Космос».
Сначала каждый желающий должен был сдать творческий взнос - авторскую работу. Затем, на дистанционном этапе, ребята трудились над проектировкой, оснащением, дизайном космического города, в котором бы хотели оказаться, и участвовали в командной игре «Компьютерный марафон».
Около ста самых смекалистых, талантливых и продвинутых учеников 4-11-х классов приехали на очный тур в самарский лицей.
- Два дня фестиваля стали большим праздником для детей и взрослых, - отметил гость из Москвы, руководитель проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» Яков Останин.
Как рассказали участники, за этот период они не только познакомились друг с другом и создали интересный творческий продукт, но и проверили свои способности в чемпионате геймеров, квест-игре, узнали много нового.
- Благодаря конкурсу я научилась работать в новых программах и создавать мультфильмы, - отметила одна из юных участниц пятиклассница Яна Масленникова.
Многократный участник и победитель фестиваля десятиклассник Андрей Тяжов считает, что фестиваль позволил ему обрести цель в жизни, определиться с выбором профессии.
Олег Наумкин, руководитель клуба видео и аниме «Фокус» СамЛИТа, увлекся компьютерными технологиями во втором классе. Все годы учебы был участником «Компьютерной страны». Сейчас он - успешный программист, а по субботам проводит занятия с детьми.
Почти все ребята получили грамоты, дипломы и призы. Были названы лучшие программисты, дизайнеры, создатели аниме и видео, web-мастера, музыканты и робототехники.
Кандидат педагогических наук, завкафедрой информационно-коммуникационных технологий в образовании Самарского государственного социально-педагогического университета Ольга Брыксина, ведущая в рамках фестиваля клуба и мастер-классов для преподавателей, отметила, что именно детям предстоит строить будущее, которое немыслимо без технологий. А значит, нужно не только проводить время за компьютером, но и постоянно развиваться, заниматься в ИТ-секциях, клубах, участвовать в конкурсах.
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