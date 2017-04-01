Самарцев приглашают на лекцию «Самарской газеты»

Напомним, проект «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты» приурочен к юбилею писателя Максима Горького, который жил в Самаре и являлся, пожалуй, самым известным сотрудником «Самарской газеты». Именно в период работы в нашей редакции он оставил богатое литературно-публицистическое наследие - рассказы, очерки и, конечно, знаменитые фельетоны, которые были написаны под псевдонимом Иегудиил Хламида. Благодаря этим фельетонам он отточил свое писательское мастерство и навсегда запомнился самарцам хлесткими замечаниями о нашем городе.

В рамках практической части проекта любой желающий сможет попробовать себя в роли корреспондента газеты конца позапрошлого столетия, подготовить материал и получить реальную публикацию в специальном выпуске «СГ».

Хотите присоединиться? Ждем вас в это воскресенье по адресу: ул. Фрунзе, 155. Начало мероприятия - в 15.00, практическое занятие пройдет по окончании лекции.