Самарцев приглашают на лекцию «Самарской газеты»
2 апреля, в воскресенье, состоится вторая встреча в рамках проекта «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты», организованного Самарским литературным музеем при поддержке нашего издания. Слушателей ждет лекция журналиста «СГ», редактора портала samkult.ru Ильи Сульдина. Он расскажет о реальных и фантастических историях успеха самарских медиа с примерами, рецептами и анекдотами.
Напомним, проект «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты» приурочен к юбилею писателя Максима Горького, который жил в Самаре и являлся, пожалуй, самым известным сотрудником «Самарской газеты». Именно в период работы в нашей редакции он оставил богатое литературно-публицистическое наследие - рассказы, очерки и, конечно, знаменитые фельетоны, которые были написаны под псевдонимом Иегудиил Хламида. Благодаря этим фельетонам он отточил свое писательское мастерство и навсегда запомнился самарцам хлесткими замечаниями о нашем городе.
В рамках практической части проекта любой желающий сможет попробовать себя в роли корреспондента газеты конца позапрошлого столетия, подготовить материал и получить реальную публикацию в специальном выпуске «СГ».
Хотите присоединиться? Ждем вас в это воскресенье по адресу: ул. Фрунзе, 155. Начало мероприятия - в 15.00, практическое занятие пройдет по окончании лекции.
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