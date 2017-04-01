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В прошлом году поток мигрантов в Самарскую область уменьшился на 11%

В прошлом году Федеральная миграционная служба перешла в ведение министерства внутренних дел и была реформирована в управление по вопросам миграции. Спустя год сотрудники управления отчитались о проделанной работе и достигнутых результатах. 

Обойтись без очередей 
 
Как сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Максим Запорожченко, с начала 2017 года управлением оказано 178 тысяч услуг населению. Среди наиболее востребованных - выдача и замена российских и загранпаспортов, постановка на учет по месту регистрации граждан России, постановка на миграционный учет иностранных граждан, выдача патентов. 
 
Значительно увеличилось число выданных загранпаспортов. Если за первый квартал прошлого года их получили четыре тысячи человек, то в этом году - уже восемь тысяч. Сотрудники управления связывают это с открытием ряда курортов, в частности турецких, и прогнозируют дальнейший рост числа туристов. Поэтому увеличено количество окон приема, а гражданам рекомендуют, чтобы избежать стояния в очередях, предварительно записываться по телефону 339-00-39 или подавать документы в электронном виде через сайт увм.63.мвд.рф. 
 
- Сейчас всего четыре процента наших посетителей пользуются порталом госуслуг, - посетовал Запорожченко. - На самом деле это очень удобно. Гражданам нужно будет прийти в управление всего один раз - за получением документа, и стоять в очередях не придется.
 
В одном окне 
 
В июне прошлого года в Самаре начал работать миграционный центр, оказывающий госуслуги по постановке на учет граждан других государств, выдаче виз и приглашений, патентов и разрешений на работу. Пропускная способность центра - 800 человек в сутки, сейчас сюда ежедневно обращаются около 400 человек. По словам исполнительного директора ООО «Центр помощи мигрантам» Сергея Нуждина, помимо госуслуг центр развивает и дополнительный сервис. К нему относятся все виды медосмотров, заключение договоров медицинского страхования, перевод документов, консультирование иностранных граждан. 
 
С появлением миграционного центра все услуги - и дополнительные, и государственные - можно получить в течение одного дня. Раньше на это уходило около месяца, поскольку приходилось обращаться в разные организации, разбросанные по всему городу. 
 
Сейчас в блоке дополнительных услуг миграционного центра работает 15 окон. Сформировав полный пакет документов, гражданин сразу же обращается в государственный сектор, чтобы легализовать свое пребывание на территории региона. В секторе госуслуг работает три окна, при необходимости (а с наступлением летнего сезона здесь также ожидают наплыва посетителей) их количество планируется увеличить до семи. 
 
Выявить и обезопасить 
 
За первый квартал 2017 года в Центре помощи мигрантам было проведено более 9 000 медицинских обследований, заключено свыше 7 000 договоров дополнительного медицинского страхования. 
 
- Раньше в процессе медосмотров было задействовано несколько медучреждений и процент выявляемости опасных инфекционных заболеваний был очень низким, - комментирует Сергей Нуждин. - Сейчас ситуация изменилась. Человек не потеряется, пока ходит по различным учреждениям, его выявляют и сразу берут на учет. Обследования проводятся в том числе на выявление ВИЧ-инфекции, лепры, сифилиса, туберкулеза. Было зафиксировано несколько случаев наличия каждого из этих заболеваний, их носители были отправлены на родину.
 
Сергей Нуждин пояснил, что обязательными процедурами для всех иностранных граждан также являются дактилоскопическая регистрация и фотографирование, абсолютно каждого проверяют на криминальное прошлое. 

Патенты выданные и невыданные 
 
В этом году поступило на 6% меньше обращений иностранных граждан за выдачей патентов, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Максима Запорожченко, причина не в том, что система оформления документов усложнилась - наоборот, она стала проще. Но в этом году на территорию Самарской области въехало на 11% меньше иностранных граждан. Специалисты связывают этот факт с погодными условиями. Основная специфика трудовой деятельности приезжающих на работу в наш регион - строительные и сельскохозяйственные работы. Как только подходящая для их проведения погода установится, ожидается наплыв мигрантов. 
 
В 2016 году в Самарской области было выдано 38849 патентов на работу, отказано только в 102 случаях. За три месяца этого года процедуру не прошли 32 иностранных гражданина. Сам документ выдается бесплатно, но ежемесячный авансовый платеж, уплачиваемый иностранным гражданином, работающим по патенту, составляет 3100 рублей. 
Дата: 1 апреля 2017 , 12:55
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: архив "СГ"
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