Капремонт домов в Самаре ускорят к мундиалю
На днях в администрации Октябрьского района состоялась встреча представителей муниципалитета с руководителями товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и управляющих компаний пяти районов Самары. Обсуждали планы на стартовавший месячник по благоустройству, а также то, как можно форсировать подготовку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, в частности - ускорить капитальный ремонт домов, расположенных на гостевых маршрутах.
Главное, о чем узнали собравшиеся: поправки, внесенные в Жилищный кодекс РФ, позволяют использовать кредитные средства на капремонт. Для этого надо открыть в банке специальный счет и тем самым исключить перечисления в «общий котел». Как нововведение будет работать на практике, рассказали первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, представители департамента городского хозяйства и экологии, областной жилищной инспекции.
По словам Владимира Сластенина, на гостевых маршрутах расположено более двух тысяч домов и половина из них требует ремонта.
- Очередь на капремонт может дойти через пять, десять, двадцать лет, - сказал вице-мэр. - Благодаря тому, что законодательство изменилось, этот срок можно перенести. Для этого жильцы на общем собрании должны решить, в каком банке они откроют спецсчет для кредита, и, получив заем, сделать то, что им нужно, - крышу, фасад, коммуникации.
Замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин добавил, что областная программа по капремонту многоквартирных домов предусматривает перечисление средств на капремонт в один из банков или на счет регионального оператора. В Самаре из 8500 домов, включенных в программу, только 8% имеют собственные счета. Нововведение в законодательство - открытие специального счета для займов - дает право жильцам дома самостоятельно делать накопления, контролировать их и решать, какие именно виды работы и в какие сроки им нужны. Старостин рассказал об успешном опыте кредитования капремонта в других регионах России, в частности в Ростовской области.
Кроме того, Владимир Сластенин напомнил, что наш регион вошел в число участников федеральной программы «ЖКХ и городская среда». В ее рамках будут выделены субсидии на ремонт дворов и общественных пространств. В первую очередь благоустраивать будут те территории, за которыми жители сами по мере сил ухаживают. Собственникам жилья и управляющим компаниям целесообразно объединить усилия и своей активностью добиться выделения дополнительных денег на то, чтобы привести дворы в порядок.
Поощрение ждет и участников месячника по благоустройству, который начался сегодня, 1 апреля. Для активистов приготовлено много призов и подарков. 22 апреля на площади имени Куйбышева для молодежи состоится концерт, на котором выступит группа «Серебро». Для старшего поколения основные торговые сети приготовили специальные ваучеры, дающие скидки на товары. Муниципальные учреждения культуры выделят бесплатные билеты на концерты, спектакли, экскурсии. Ваучеры и билеты будут распространяться через районные администрации. Наконец, на средства городского бюджета в рамках проекта «Безопасный город» в лучших дворах, которые определят по итогам месячника, установят камеры видеонаблюдения.
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