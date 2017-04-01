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В Южном городе появится еще одна школа

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы - главой комитета по обороне Владимиром Анатольевичем Шамановым и заместителем председателя комитета по бюджету и налогам Леонидом Яковлевичем Симановским. 
 
Парламентарии прибыли в область в рамках региональной недели депутатов Госдумы, во время которой народные избранники посещают свои избирательные округа, встречаются с жителями. Леонид Симановский рассказал главе региона о том, как побывал на стройплощадке школы в Южном городе. Открытие общеобразовательного учреждения на 1,5 тысячи мест планируется 1 сентября этого года. Николай Меркушкин отметил, что уже есть намерение возвести еще одну школу в том же районе. 
 
- Это новый микрорайон - школ поблизости нет, и мы так или иначе будем поддерживать ее строительство, - сказал он.
 
В ходе встречи было рассмотрено продвижение совместного проекта региона и Минспорта РФ по строительству в Тольятти многофункционального спортивного комплекса. Он должен появиться в городе в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. 
 
Владимир Шаманов рассказал о посещении Жигулевского радиозавода, Волжской ГЭС и поделился впечатлениями о работе завода аккумуляторных батарей «АКОМ». Известно, что предприятие недавно получило кредит от минпромторга на 500 млн рублей для дальнейшего развития производства. 
 
Кроме того, в рамках визита в наш регион Владимир Шаманов провел встречу со студентами Самарского государственного технического университета - провел урок патриотизма. В зале собрались более 200 студентов вуза, а также представители самарских патриотических клубов и объединений. 
 
Во время выступления генерал заявил, что в своей истории Россия пережила множество потрясений, и жители нашей страны всегда должны быть готовы к решению самых сложных задач. 
 
- Вам, молодому поколению, предстоит решать судьбу России, как в прошедшие годы ее решали ваши предки, - сказал он, призвав собравшихся изучать события Великой Отечественной войны и критически относиться к публикациям, которые в погоне за сенсацией искажают факты, имевшие реальное место в истории.
 
- К сожалению, сегодня фашиствующие элементы правят бал на Украине, в Прибалтике чествуют тех, кто был карателем на нашей земле, - сказал Владимир Шаманов. - Чем дальше мы удаляемся от событий Великой Отечественной, тем больше становится потребность защищать героические завоевания, которые добыли фронтовики для нашего государства. Нужно не забывать традиции, которые веками складывались в нашей стране. 
Дата: 1 апреля 2017 , 12:28
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба правительства Самарской области
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