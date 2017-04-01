В Южном городе появится еще одна школа

Парламентарии прибыли в область в рамках региональной недели депутатов Госдумы, во время которой народные избранники посещают свои избирательные округа, встречаются с жителями. Леонид Симановский рассказал главе региона о том, как побывал на стройплощадке школы в Южном городе. Открытие общеобразовательного учреждения на 1,5 тысячи мест планируется 1 сентября этого года. Николай Меркушкин отметил, что уже есть намерение возвести еще одну школу в том же районе.

- Это новый микрорайон - школ поблизости нет, и мы так или иначе будем поддерживать ее строительство, - сказал он.

В ходе встречи было рассмотрено продвижение совместного проекта региона и Минспорта РФ по строительству в Тольятти многофункционального спортивного комплекса. Он должен появиться в городе в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.

Владимир Шаманов рассказал о посещении Жигулевского радиозавода, Волжской ГЭС и поделился впечатлениями о работе завода аккумуляторных батарей «АКОМ». Известно, что предприятие недавно получило кредит от минпромторга на 500 млн рублей для дальнейшего развития производства.

Кроме того, в рамках визита в наш регион Владимир Шаманов провел встречу со студентами Самарского государственного технического университета - провел урок патриотизма. В зале собрались более 200 студентов вуза, а также представители самарских патриотических клубов и объединений.

Во время выступления генерал заявил, что в своей истории Россия пережила множество потрясений, и жители нашей страны всегда должны быть готовы к решению самых сложных задач.

- Вам, молодому поколению, предстоит решать судьбу России, как в прошедшие годы ее решали ваши предки, - сказал он, призвав собравшихся изучать события Великой Отечественной войны и критически относиться к публикациям, которые в погоне за сенсацией искажают факты, имевшие реальное место в истории.

- К сожалению, сегодня фашиствующие элементы правят бал на Украине, в Прибалтике чествуют тех, кто был карателем на нашей земле, - сказал Владимир Шаманов. - Чем дальше мы удаляемся от событий Великой Отечественной, тем больше становится потребность защищать героические завоевания, которые добыли фронтовики для нашего государства. Нужно не забывать традиции, которые веками складывались в нашей стране.