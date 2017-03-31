В Самарской области мужчину обвиняют в убийстве отца в бане

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 20 декабря 2016 года обвиняемый весь день распивал спиртные напитки, а вечером пошел в баню, где в это время находился его отец. Поссорившись со своим родственником, он повалил его на пол, а потом руками и ногами нанес около 50 ударов по различным частям тела. От побоев отец мужчины скончался на месте.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.