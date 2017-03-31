В Самарской области на учет поставили почти 300 тысяч мигрантов

По его данным, сотрудники миграционной службы в прошлом году поставили на учет по месту пребывания 289475 иностранных граждан и лиц без гражданства, за 2 месяца 2017 года – 29443 иностранных гражданина. По результатам истекшего периода наибольшее количество мигрантов по-прежнему прибывают из стран СНГ. Так, граждане Узбекистана составили 34% от общего количества первично поставленных на учет, Таджикистана – 17%, Казахстана – 11%, Киргизии, Азербайджана, Армении – по 5%,Украины – 4%, Республики Беларусь – 2%, Молдовы – 1%.

Как сообщил Максим Запорожченко, в прошлом году сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области оформили иностранным гражданам 2897 виз, из них 2764 многократных; выдали 1762 виз с целью «работа по найму» и 824 – с целью «учеба».