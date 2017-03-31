Олег Фурсов утвердил программу поддержки инвалидов и ветеранов на следующие 5 лет

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» была утверждена на 2018 - 2022 годы. Общий объем финансирования программы составляет 309 миллионов рублей. На эти деньги будет организовано участие ветеранов в торжественных мероприятиях, созданы социальные паспорта инвалидов и ветеранов, созданы условия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к социальным объектам в Самаре и многое другое.