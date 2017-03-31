Ушел из жизни гендиректор ПАО «Салют» Николай Поролло
Об этом sgpress.ru сообщили в Следственном комитете следственного управления РФ по Самарской области.
Тело 76-летнего директора завода Николая Поролло якобы было обнаружено у него дома сегодня утром. Огнестрельное ранение указывает на вероятность суицида. На месте работают следователи СУ СК РФ по Самарской области.
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